Una pillola con gli stessi benefici dello sport per restare in forma? Gli scienziati sono al lavoro: lo studio su Nature (Di mercoledì 15 giugno 2022) I lunghi e faticosi allenamenti per ritrovare la linea e superare la prova costume potrebbero un giorno essere sostituiti dalla semplice assunzione di una pillola, un farmaco in grado di stimolare l'organismo e portare gli stessi benefici derivanti dallo sport. Questa possibilità, sicuramente interessante per gli amanti del divano e i fan delle attività anti-sportive, potrebbe essere un po' più vicina grazie a un nuovo studio, condotto dagli scienziati del Baylor College of Medicine e della Stanford School of Medicine, che hanno descritto il proprio lavoro sulla rivista Nature. Il gruppo di ricerca, guidato da Yong Xu, ha utilizzato un modello murino per valutare gli effetti di una molecola, chiamata Lac-Phe, che ...

