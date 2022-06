Una persona su 2 rivela la positività da Hiv solo a suoi medici, indagine fotografa auto-stigma (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Una persona su due con Hiv rivela la propria condizione positività al virus solo all’equipe sanitaria dalla quale è seguita. E sono le persone più clinicamente fragili quelle che faticano a parlare del loro status di Hiv al di fuori del contesto sanitario, evidenziando come l’auto-stigma, conseguenza della discriminazione, sia un problema trasversale e che necessita di essere indagato proprio da chi circonda le persone con Hiv, in primis medici e infermieri. E’ quanto emerge dai risultati di un’indagine presentata all’Italian conference on Aids and antiviral research (Icar) 2022, in corso a Bergamo. L’auto-stigma rappresenta un fattore di rischio importante correlato a esiti negativi sulla salute. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Unasu due con Hivla propria condizioneal virusall’equipe sanitaria dalla quale è seguita. E sono le persone più clinicamente fragili quelle che faticano a parlare del loro status di Hiv al di fuori del contesto sanitario, evidenziando come l’, conseguenza della discriminazione, sia un problema trasversale e che necessita di essere indagato proprio da chi circonda le persone con Hiv, in primise infermieri. E’ quanto emerge dai risultati di un’presentata all’Italian conference on Aids and antiviral research (Icar) 2022, in corso a Bergamo. L’rappresenta un fattore di rischio importante correlato a esiti negativi sulla salute. ...

