Un posto al sole: Marina viene delusa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Marina è delusa da una scoperta fatta su Roberto mentre Michele non sopporta più il comportamento di Riccardo nei confronti di Rossella. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina è delusa da Roberto. La Giordano non si capita come abbia fatto la Martinelli ad abbindolare così tanto il Ferri, cn la sua gravidanza. Intanto, anche per Michele la situazione non sarà facile. Marina delusa da roberto (web)Il padre di Ross ormai è stanco di vedere sua figlia soffrire per Riccardo. Chiara, invece, continua a fantasticare sul suo futuro con Nunzio mentre tra Micaela, Niko e Renato è guerra aperta. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli dell'episodio in onda come sempre dalle 20.40 ...

