Un Posto al Sole anticipazioni puntata di oggi, 15 giugno 2022

Un Posto al Sole anticipazioni: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Rai 3 alle 20:45

Un Posto al Sole anticipazioni: andrà in onda questa sera, 15 giugno, su Rai 3 alle 20:45 un nuovo appuntamento con la nota soap Rai. In particolare vedremo che Il pranzo a casa di Ferri ha reso Jimmy molto nervoso. Dopo essere riuscito a fare bella figura con il padre, la giornata gli riserverà altre grandi e inaspettate sorprese. Roberto e Lara sembreranno infatti aver ritrovato una certa sintonia e a casa si respira una bella aria famigliare. Una novità che però finirà per infastidire Marina: il suo ex ha accettato di prendersi le sue responsabilità con la Martinelli e di accettare la sua gravidanza. Marina sarà molto delusa, ...

