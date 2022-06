Un Posto al Sole, anticipazioni 17 giugno: cosa succederà (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ecco cosa succederà nella puntata del 17 giugno di Un Posto al Sole. Raffaele riceverà una serie di duri colpi La serie che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45, Un Posto al Sole, è una di quelle italiane più amate e seguite di tutti i tempi. Il logo dell’amata soap opera della Rai (via Screenshot)Oltre ad essere la più longeva. Infatti le puntate vanno in onda su Rai 3 dal 1996. Tratta della vita di vari abitanti di un condominio di Posillipo. Il condominio, con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, è di proprietà della nobile famiglia Palladini. Gli avvenimenti intriganti di diverse famiglie, sono riusciti a incollare davanti al televisore milioni di spettatori nel corso degli anni. Di cui la maggior parte ha ormai un appuntamento fisso ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ecconella puntata del 17di Unal. Raffaele riceverà una serie di duri colpi La serie che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45, Unal, è una di quelle italiane più amate e seguite di tutti i tempi. Il logo dell’amata soap opera della Rai (via Screenshot)Oltre ad essere la più longeva. Infatti le puntate vanno in onda su Rai 3 dal 1996. Tratta della vita di vari abitanti di un condominio di Posillipo. Il condominio, con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, è di proprietà della nobile famiglia Palladini. Gli avvenimenti intriganti di diverse famiglie, sono riusciti a incollare davanti al televisore milioni di spettatori nel corso degli anni. Di cui la maggior parte ha ormai un appuntamento fisso ...

