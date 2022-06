Un mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù con le rivelazioni di una mistica – 15 giugno (Di mercoledì 15 giugno 2022) Onoriamolo in questo mese con la preghiera quotidiana, accompagnati dalla figura di questa Beata che tanto fu cara al suo Cuore, che ci insegna cosa è il suo amore e come ricambiarlo. Dalla piaga infertagli con la lancia, Gesù ci ha “aperto” le porte del Paradiso, che risiede proprio nel suo Sacratissimo Cuore, luogo di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 15 giugno 2022) Onoriamolo in questocon la preghiera quotidiana, accompagnati dalla figura di questa Beata che tanto fu cara al suo, che ci insegna cosa è il suo amore e come ricambiarlo. Dalla piaga infertagli con la lancia,ci ha “aperto” le porte del Paradiso, che risiede proprio nel suo Sacratissimo, luogo di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

PazziniValeria : #tzvip comunque nell attesa che aspettiamo cosa ci racconta tommy volevo anche io dire che sono d'accordo con quell… - TechDataASItaly : In risposta ai Cyber-attacchi, Tech Data e Microsoft propongono un mese dedicato alla Cybersecurity. Scopri le so… - Lt93i : Oltre a dirti auguri perché aspettavo quel messaggio di the Day before che diceva che fosse il tuo compleanno, oltr… - FilomenaGallo55 : RT @FilomenaGallo55: #Giugno Mese dedicato al #SacroCuoreGesù Cuore divino di Gesù.. Ti offriamo per mezzo del Cuore Immacolato di Maria,… - KattInForma : Un mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù con le rivelazioni di una mistica – 14 giugno -