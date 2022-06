Ultime Notizie – Variante Omicron, Ema valuta nuovo vaccino (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un nuovo vaccino, specifico per le varianti del coronavirus come Omicron. L’Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato una revisione continua per valutare una versione del vaccino anti-Covid Comirnaty* di Pfizer-BioNTech adattata in modo da fornire una migliore protezione contro una o più varianti specifiche di Sars-CoV-2, in era Omicron. A comunicarlo è l’ente Ue che spiega: “I dettagli sul vaccino adattato, ad esempio se si rivolgerà specificamente a una o più varianti o sottovarianti, non sono ancora definiti. Tuttavia, la revisione dell’Ema si concentrerà inizialmente sui dati di chimica, produzione e controlli (Cmc) per il componente mirato alle sottovarianti Omicron”. La revisione si concentrerà inizialmente sui dati Cmc, dunque, che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un, specifico per le varianti del coronavirus come. L’Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato una revisione continua perre una versione delanti-Covid Comirnaty* di Pfizer-BioNTech adattata in modo da fornire una migliore protezione contro una o più varianti specifiche di Sars-CoV-2, in era. A comunicarlo è l’ente Ue che spiega: “I dettagli suladattato, ad esempio se si rivolgerà specificamente a una o più varianti o sottovarianti, non sono ancora definiti. Tuttavia, la revisione dell’Ema si concentrerà inizialmente sui dati di chimica, produzione e controlli (Cmc) per il componente mirato alle sottovarianti”. La revisione si concentrerà inizialmente sui dati Cmc, dunque, che ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (15/06/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - meteoredit : Le ultime previsioni #meteo aggiornate, nell'articolo di @LucaCiceroni. ??? Le ultime sul #caldo in arrivo ????? - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Elodie al Roma Pride 2022: 'Per me è importante essere dalla parte giusta' - Sky TG24: roma · gay pride · elodie. Spettaco… -