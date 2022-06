Ultime Notizie – Ucraina, nuovo ‘francobollo di guerra’ celebra i successi dei trattori contro i tank russi (Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ un trattore che tira un carro armato ‘conquistato’ agli invasori russi il protagonista del nuovo ‘francobollo di guerra’ che le poste ucraine si preparano a stampare. A decidere il soggetto di questa nuova tiratura è stato un concorso che ha visto la partecipazione di oltre 830 mila ucraini, mille volte di più degli 8 mila voti espressi nella emissione precedente, che celebrava l’affondamento dell’incrocociatore russo ‘Moskva’. Peraltro quella dei trattori ucraini che si appropriano dei mezzi abbandonati dai russi è ormai una delle icone più riconoscibili di questo conflitto, celebrata sui social e soggetto persino di un videogioco online, ribattezzato ‘Farmers Stealing tanks’. L’immagine del trattore in guerra ha avuto più di un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ un trattore che tira un carro armato ‘conquistato’ agli invasoriil protagonista deldiche le poste ucraine si preparano a stampare. A decidere il soggetto di questa nuova tiratura è stato un concorso che ha visto la partecipazione di oltre 830 mila ucraini, mille volte di più degli 8 mila voti espressi nella emissione precedente, cheva l’affondamento dell’incrocociatore russo ‘Moskva’. Peraltro quella deiucraini che si appropriano dei mezzi abbandonati daiè ormai una delle icone più riconoscibili di questo conflitto,ta sui social e soggetto persino di un videogioco online, ribattezzato ‘Farmers Stealings’. L’immagine del trattore in guerra ha avuto più di un ...

