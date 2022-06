Ultime Notizie – Times incorona Meloni: “Aumentano chance che diventi premier” (Di mercoledì 15 giugno 2022) ”Crescono le possibilità” che Giorgia Meloni, ”stella nascente della destra dura italiana”, diventi ”il prossimo anno il primo ministro dell’Italia” dopo ”aver scavalcato il suo alleato Matteo Salvini alle elezioni amministrative”. Lo scrive The Times sottolineando che i voti conquistati domenica da Fratelli d’Italia pongono Meloni alla testa della coalizione di destra italiana, affiancata da Salvini e dall’ex premier Silvio Berlusconi, Viene quindi ribaltato il risultato delle elezioni europee del 2019 quando Salvini prese il 34 per cento dei voti contro il 6 per cento di Meloni. Il Times analizza quindi come il ruolo di primo piano di Salvini nella coalizione sia stato ”eroso grazie a una serie di errori, mentre Fratelli d’Italia è cresciuto fino a diventare il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) ”Crescono le possibilità” che Giorgia, ”stella nascente della destra dura italiana”,”il prossimo anno il primo ministro dell’Italia” dopo ”aver scavalcato il suo alleato Matteo Salvini alle elezioni amministrative”. Lo scrive Thesottolineando che i voti conquistati domenica da Fratelli d’Italia pongonoalla testa della coalizione di destra italiana, affiancata da Salvini e dall’exSilvio Berlusconi, Viene quindi ribaltato il risultato delle elezioni europee del 2019 quando Salvini prese il 34 per cento dei voti contro il 6 per cento di. Ilanalizza quindi come il ruolo di primo piano di Salvini nella coalizione sia stato ”eroso grazie a una serie di errori, mentre Fratelli d’Italia è cresciuto fino a diventare il ...

