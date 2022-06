Ultime Notizie – Pierdomenico (Penny): “E’ arrivato il momento di rinnovare l’immagine” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Penny Market è presente in Italia dal 1994, quindi sono 28 anni di presenza sul territorio nazionale. Era arrivato il momento di rinnovare l’immagine e abbiamo deciso di farlo in questo momento in cui siamo in grado di proporre alla nostra clientela anche un’offerta molto più completa e molto più dettagliata. Il nuovo logo racchiude un contenitore che in questo momento offre al cliente italiano la possibilità, come diciamo nei nostri messaggi, di fare la spesa con un’unica fermata. Questo significa servizi integrati di macelleria, gastronomia, pescheria alla ricerca di un’offerta sicuramente più aderente al territorio e più completa”. Così Nicola Pierdomenico, amministratore delegato di Penny Italia commenta la presentazione del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Market è presente in Italia dal 1994, quindi sono 28 anni di presenza sul territorio nazionale. Eraildie abbiamo deciso di farlo in questoin cui siamo in grado di proporre alla nostra clientela anche un’offerta molto più completa e molto più dettagliata. Il nuovo logo racchiude un contenitore che in questooffre al cliente italiano la possibilità, come diciamo nei nostri messaggi, di fare la spesa con un’unica fermata. Questo significa servizi integrati di macelleria, gastronomia, pescheria alla ricerca di un’offerta sicuramente più aderente al territorio e più completa”. Così Nicola, amministratore delegato diItalia commenta la presentazione del ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Pomeriggio temporalesco in alcune aree dell'Italia ?? ??? I #temporali in corso: - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid Italia rischio 100mila contagi? Cosa dicono Gismondo Pregliasco Ricciardi - #Ultime… - SerLongo : Ucraina, Gazprom comunica a Eni riduzione del 15% dei flussi. E taglia del 33% da Nord Stream all’Europa @sole24ore -