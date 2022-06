Ultime Notizie – Mercato Inter, news: oggi incontro con il Chelsea per Lukaku (Di mercoledì 15 giugno 2022) Mercato Inter, nelle Ultime news di oggi la squadra e Romelu Lukaku di nuovo insieme possibilità sempre più concreta. Il Chelsea ha aperto da giorni al prestito e il club nerazzurro che doveva trovare la chiave per convincere gli inglesi, è entrata ora nell’ottica di provarci con un prestito oneroso. Nelle prossime ore, secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarà un primo contatto importantissimo tra la due squadre. I blues sono disponibili ad ascoltare e se anche ci sarà una distanza economica iniziale tra domanda e offerta, di certo non sarà un ostacolo insormontabile. Palla ai dirigenti per quello che sta diventando un Mercato bollente per Marotta e Ausilio che, con abilità, stanno portando avanti insieme due super operazioni tra sorpassi e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022), nelledila squadra e Romeludi nuovo insieme possibilità sempre più concreta. Ilha aperto da giorni al prestito e il club nerazzurro che doveva trovare la chiave per convincere gli inglesi, è entrata ora nell’ottica di provarci con un prestito oneroso. Nelle prossime ore, secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarà un primo contatto importantissimo tra la due squadre. I blues sono disponibili ad ascoltare e se anche ci sarà una distanza economica iniziale tra domanda e offerta, di certo non sarà un ostacolo insormontabile. Palla ai dirigenti per quello che sta diventando unbollente per Marotta e Ausilio che, con abilità, stanno portando avanti insieme due super operazioni tra sorpassi e ...

