Ultime Notizie – Gas Russia | flussi in Italia | ultime news

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Nonostante la riduzione delle forniture di gas russo attraverso il gasdotto Nord Stream e la conseguente riduzione delle forniture di gas, pari a circa il 15%, a Eni idi gas inoggi sono regolari. In base ai dati Snam, infatti, il sistema oggi risulta bilanciato con maggiori previsioni di gas immesso in rete (intorno ai 200 milioni metri cubi) rispetto alla domanda (intorno ai 160 milioni). Il flusso in entrata a Tarvisio dallaè di circa 30 milioni di metri cubi e altrettanti sono destinati a iniezione negli stoccaggi. Il livello di riempimento degli stoccaggini è di oltre il 50% e si colloca tuttora sopra la media Ue. Secondo quanto emerge dai dati Agsi aggiornati a ieri, infatti, il livello di riempimento degli stoccaggini è infatti al 53,68% contro una media ...

