Ultime Notizie – Gas Russia | Eni segnala riduzione flussi verso Italia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) “Eni ha ricevuto comunicazione di una limitatadeidal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gasl’”. Loil colosso energetico in una nota pubblicata sulla Piattaforma di informazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Alla luce dello scenario aperto dalla decisione di Gazprom “Eni – si spiega – continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

