Ultime Notizie – Da Saronno parte il nuovo corso di Penny Italia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Penny Italia si veste di nuovo e parte da Saronno, dove apre domani, in via S. Francesco ang. via Sabotino, il primo punto vendita in Italia con il nuovo logo 'Penny, punto'. Situato in un quartiere residenziale a pochi passi dal centro, il nuovo negozio, all'interno del quale lavoreranno 14 dipendenti, di cui 5 neo assunti, ha una superficie di vendita di circa 870 mq e un ampio parcheggio. Con questa apertura, Penny Italia porta i propri punto vendita a 94 in Lombardia, di cui 6 in provincia di Varese. Il Penny di Saronno rivolge grande attenzione alla sostenibilità e al rispetto per l'ambiente. Dalla partnership con Too Good To Go, in materia di spreco alimentare, ...

