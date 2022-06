Ultime Notizie – Covid, Ricciardi: “Rischio 100mila contagi? Ipotesi reale” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Rischio che la pandemia di Covid riprenda a correre, con la possibilità che si arriva a 100mila contagi al giorno, “è una Ipotesi che con questa contagiosità potrebbe anche avverarsi”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine della presentazione all’Universita Cattolica di Roma del rapporto Osservasalute. Che fare? “Dovremmo aumentare la protezione vaccinale – risponde – Ci sono troppi over 80 che non hanno fatto secondo booster, quindi sono protetti ancora, ma potrebbero essere vulnerabili. Dobbiamo stare attenti, ecco perché servono ancora le mascherine”. “La curva” Covid “è in risalita forte. C’è una dinamica di crescita ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilche la pandemia diriprenda a correre, con la possibilità che si arriva aal giorno, “è unache con questaosità potrebbe anche avverarsi”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Walter, docente di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine della presentazione all’Universita Cattolica di Roma del rapporto Osservasalute. Che fare? “Dovremmo aumentare la protezione vaccinale – risponde – Ci sono troppi over 80 che non hanno fatto secondo booster, quindi sono protetti ancora, ma potrebbero essere vulnerabili. Dobbiamo stare attenti, ecco perché servono ancora le mascherine”. “La curva”“è in risalita forte. C’è una dinamica di crescita ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Gazprom taglia del 40% forniture #gas alla #Germania via Nord Stream. Il prezzo vola a… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - basilisco_il : @1f6eed3c8c1c4e4 Ultime notizie dal rione Sanità - livic751 : RT @cresce_m: Ultime notizie fonti Roma: Stop 5 Stelle. Cade il Governo Draghi. Mettetevi in ginocchio e pregate. -