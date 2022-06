Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 4.672 contagi: bollettino 15 giugno (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono 4.672 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 giugno 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Il totale dei decessi nella Regione da inizio pandemia resta di 40.691. I nuovi casi sono 4.672, a fronte di 30.092 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 15,5%. In terapia intensiva sono ricoverate 19 persone, 1 meno di ieri. Aumenta invece di 19 unità il numero dei pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 493. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.810, di cui 894 nella città capoluogo. Seguono Monza e Brianza con 476 contagi, la provincia di Varese con 388, Brescia con 364, Como con 319, Bergamo con 259, Pavia con 221, Lecco con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono 4.672 i nuovida coronavirus152022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Il totale dei decessi nella Regione da inizio pandemia resta di 40.691. I nuovi casi sono 4.672, a fronte di 30.092 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 15,5%. In terapia intensiva sono ricoverate 19 persone, 1 meno di ieri. Aumenta invece di 19 unità il numero dei pazienti nei repartiordinari,493. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.810, di cui 894 nella città capoluogo. Seguono Monza e Brianza con 476, la provincia di Varese con 388, Brescia con 364, Como con 319, Bergamo con 259, Pavia con 221, Lecco con ...

