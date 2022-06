Ultime Notizie – Covid Italia, Costa: “Rialzo contagi ma no ricoveri, nessun timore per estate” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Rialzo dei contagi da Sars-CoV-2 ci deve far temere per l’estate? “No. Ovviamente il virus circola ancora ed chiaro che l’obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello di arrivare a una convivenza. L’obiettivo del contagio zero è irraggiungibile”, mentre “convivenza significa tornare alla normalità con le nostre attività, ma vuol dire anche creare le condizioni affinché i nostri ospedali possano continuare nell’attività ordinaria, perché anche le attività ordinarie degli ospedali salvano vita umane. E sotto questo aspetto, anche se siamo di fronte a un aumento dei contagi, fortunatamente i dati riferiti all’occupazione dei nostri ospedali ci dicono che la situazione è sotto controllo”. Lo ha evidenziato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a ‘Tg1 Mattina’ su Rai1 in merito ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ildeida Sars-CoV-2 ci deve far temere per l’? “No. Ovviamente il virus circola ancora ed chiaro che l’obiettivo, come abbiamo sempre detto, è quello di arrivare a una convivenza. L’obiettivo delo zero è irraggiungibile”, mentre “convivenza significa tornare alla normalità con le nostre attività, ma vuol dire anche creare le condizioni affinché i nostri ospedali possano continuare nell’attività ordinaria, perché anche le attività ordinarie degli ospedali salvano vita umane. E sotto questo aspetto, anche se siamo di fronte a un aumento dei, fortunatamente i dati riferiti all’occupazione dei nostri ospedali ci dicono che la situazione è sotto controllo”. Lo ha evidenziato Andrea, sottosegretario alla Salute, a ‘Tg1 Mattina’ su Rai1 in merito ...

