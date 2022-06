Ultime Notizie – Condannato per ‘Ndrangheta a lavoro nel villaggio olimpico

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilche ospiterà gli atleti dei Giochi invernali del 2026 entra in un’inchiesta della Direzione investigativa di Milano. L’indagine, coordinata dal pm Silvia Bonardi, ha portato ai domiciliari Pietro Paolo Portolesi, 53 anni originario di Platì (Reggio Calabria), considerato il rappresentante di spicco della locale didi Volpiano, in provincia di Torino e già coinvolto nell’indagine ‘Minotauro’. Accusato di trasferimento fraudolento di beni e valori nei suoi confronti è stato emesso il sequestro preventivo di quattro aziende, numerosi beni mobili, immobili e conti correnti per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro. Due gli indagati, tra cui la figlia. Le indagini hanno restituito “un reticolo societario”, operante nel settore delle cave, del trasporto e dello stoccaggio di materiali e ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - CardelliAc : RT @Gianl1974: ???L'esercito ucraino contrattacca con successo gli invasori nella regione di Kherson - L'analista di Sky News Michael Clark… - AMDdamanna : Zingaretti, nulla da dire? È questo il metodo? A quale ditta di merd@ avete dato il permesso? Roma. Maialini massa… - lello_rossi : L’intelligence Usa: «Fase cruciale». Oggi la possibile svolta sulle armi a Kiev | Le ultime notizie sulla guerra, i… -

Il Sole 24 ORE

Secondo lestime della stessa Fed, l'inflazione è prevista attestarsi al 5,2% nel 2022 e al 2,6% nel 2023. .Nellesettimane gli Stati Uniti Nordoccidentali hanno registrato piogge più intense del solito in questo periodo. Il National Weather Service ha dichiarato che a questo si è associato il ... Ucraina, Gazprom comunica a Eni riduzione del 15% dei flussi. E taglia del 33% da Nord Stream ... Si avvicina la resa dei conti per almeno un paio di trattative che hanno infuocato questi ultimi giorni di primavera del Calciomercato: entrambi riguardano l'Inter. L'accordo per Paulo DYBALA, salvo ...Gli indagati per rissa, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale sono stati identificati dalle testimonianze e alle immagini delle telecamere e ai filmati pubblicati sui social. La procura indaga ...