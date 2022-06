Ultime Notizie – Benzina e diesel, i prezzi di oggi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Benzina e diesel, anche oggi non si ferma la corsa al rialzo dei prezzi. Dopo che ieri il Brent ha sfiorato i 125 dollari, costi in salita per i carburanti, anche alla luce dell’andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri con il segno più, soprattutto sul diesel. La media nazionale dei prezzi della Benzina in modalità self service è a un passo da 2,05 euro al litro, il gasolio ha superato quota 1,98. oggi – segnalano Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia – si registrano nuovi movimenti sui prezzi raccomandati con Eni che aumenta di due centesimi la Benzina e il diesel:stessa mossa per IP, mentre per Q8 si registrano +3 cent/litro sulla verde e +2 sul ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022), anchenon si ferma la corsa al rialzo dei. Dopo che ieri il Brent ha sfiorato i 125 dollari, costi in salita per i carburanti, anche alla luce dell’andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri con il segno più, soprattutto sul. La media nazionale deidellain modalità self service è a un passo da 2,05 euro al litro, il gasolio ha superato quota 1,98.– segnalano Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia – si registrano nuovi movimenti suiraccomandati con Eni che aumenta di due centesimi lae il:stessa mossa per IP, mentre per Q8 si registrano +3 cent/litro sulla verde e +2 sul ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Gazprom taglia del 40% forniture #gas alla #Germania via Nord Stream. Il prezzo vola a… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - bella2110_ : RT @junews24com: Paredes Juve (CorSport), Allegri promuove il colpo. Contatti allacciati - - giorgio757 : RT @cresce_m: Ultime notizie fonti Roma: Stop 5 Stelle. Cade il Governo Draghi. Mettetevi in ginocchio e pregate. -