Ultime Notizie – Bce | oggi riunione straordinaria su turbolenze mercato

La Banca centrale europea ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio direttivo per "discutere le attuali condizioni di mercato", ovvero per valutare le recenti turbolenze sui mercati obbligazionari, una mossa che – secondo gli osservatori – potrebbe anticipare l'annuncio di un nuovo strumento per affrontare l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dei paesi più ineditati dell'Eurozona, a iniziare dall'Italia che negli ultimi giorni ha sperimentato un balzo dello spread fra Bund e Btp. Ieri in un discorso l'economista tedesca Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Bce, aveva suggerito la possibilità che la Bce fosser vicina a intervenire sui mercati obbligazionari, affermando che "alcuni mutuatari hanno visto cambiamenti significativamente maggiori nelle condizioni di finanziamento ...

