Ultime Notizie – Assilea presenta GreenLease | progetto che punta all’autonomia energica delle Pmi

"Il progetto che presentiamo oggi alla Fiera del Credito di Milano si chiama GreenLease, lo strumento finanziario che vogliamo usare è quello del leasing e i soggetti ai quali si rivolge sono gli utilizzatori degli immobili ancora di proprietà delle società di leasing". Ad illustrare i punti salienti del progetto presentato da Assilea in occasione della terza edizione della Fiera del Credito di Milano è Angelo Brigatti, presidente di Assilea Servizi. "Il progetto ha l'obiettivo di installare degli impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni, in modo da renderli energicamente autonomi senza consumare suolo e valorizzando i distretti industriali. L'energia prodotta dai pannelli è destinata all'autoconsumo, quindi la maggior parte ...

