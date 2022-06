Ultime Notizie – Aceti (Salutequità): “Rivedere nuovo sistema garanzia Lea, troppe falle” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Nel 2022 alla sanità pubblica sono state destinate risorse per 124 miliardi, ma il nuovo sistema nazionale di controllo e verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nelle regioni ha troppe ‘falle’, che se non corrette subito faranno aumentare le disuguaglianze e renderanno sempre meno esigibile il diritto alla salute. Ci sono infatti solo 22 indicatori ‘core’ per verificare e valutare l’erogazione dei Lea nelle regioni. Il nuovo sistema di garanzia dei Lea ha 12 indicatori core di monitoraggio in meno, tutti approvati prima della pandemia e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi inadeguati alle attuali sfide che attendono il Servizio sanitario nazionale e i diritti dei pazienti. Nessun indicatore (core) ad esempio su Percorsi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Nel 2022 alla sanità pubblica sono state destinate risorse per 124 miliardi, ma ilnazionale di controllo e verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nelle regioni ha’, che se non corrette subito faranno aumentare le disuguaglianze e renderanno sempre meno esigibile il diritto alla salute. Ci sono infatti solo 22 indicatori ‘core’ per verificare e valutare l’erogazione dei Lea nelle regioni. Ildidei Lea ha 12 indicatori core di monitoraggio in meno, tutti approvati prima della pandemia e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi inadeguati alle attuali sfide che attendono il Servizio sanitario nazionale e i diritti dei pazienti. Nessun indicatore (core) ad esempio su Percorsi ...

