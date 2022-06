Ultime Notizie – 1° Summit Blue Forum Italia Network, presente il presidente Unioncamere Prete (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente di Unioncamere Andrea Prete parteciperà alla giornata inaugurale del 1° Summit Blue Forum Italia Network, l’appuntamento internazionale in programma venerdì 17 e sabato 18 giugno nel Golfo di Gaeta. A pochissimi giorni dall’apertura dei lavori del Summit che vedrà riuniti i rappresentanti del Governo, dei principali organi istituzionali e associativi nazionali ed europei, le autorità militari, le imprese e gli esponenti di importanti realtà operanti in tutti i settori del Sistema Mare, arriva il messaggio del presidente di Unioncamere: “Il sistema camerale è in prima fila, sia direttamente sia tramite Assonautica, nel ‘mettere a terra’ la strategia europea di trasformazione della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) IldiAndreaparteciperà alla giornata inaugurale del 1°, l’appuntamento internazionale in programma venerdì 17 e sabato 18 giugno nel Golfo di Gaeta. A pochissimi giorni dall’apertura dei lavori delche vedrà riuniti i rappresentanti del Governo, dei principali organi istituzionali e associativi nazionali ed europei, le autorità militari, le imprese e gli esponenti di importanti realtà operanti in tutti i settori del Sistema Mare, arriva il messaggio deldi: “Il sistema camerale è in prima fila, sia direttamente sia tramite Assonautica, nel ‘mettere a terra’ la strategia europea di trasformazione della ...

