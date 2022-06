Ultime mercato Napoli | sfuma l’obiettivo per il centrocampo? Inserimento del club di Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Levoci di, unite alle operazioni già concluse, sono la dimostrazione di come ilsia già ampiamente attivo in queste primissime settimane. Tra i vari calciatori potenzialmente in uscita, resta da capire ciò che ne sarà del futuro di Fabian Ruiz. Il suo contratto scade nel giugno 2023, e non è esclusa una partenza a stretto giro per evitare il rischio di un addio a parametro. Per questo motivo, ilazzurro monitora diversi profili per sopperire all’eventuale cessione dello spagnolo. Nahitan Nandez, centrocampista di proprietà del Cagliari, è uno dei nomi accostati alpartenopeo, anche se leda radio-parlano di altre società interessate oltre al. Nahitan Nandez (Photo by Getty ...