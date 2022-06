Ultimatum di Mosca ai combattenti Azot | deponete le armi oggi Il sindaco | Nella fabbrica anche 560 civili

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ultimatum di Mosca alle forze ucraine asserragliate nell'impianto chimico Azot della città orientale di S… - repubblica : Guerra Russia-Ucraina, ultimatum di Mosca a combattenti Azot: 'Deponete le armi oggi'. Intelligence Usa: 'Momento c… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: #Mosca lancia l'ultimatum ai combattenti nascosti dentro #Azot: 'Arrendetevi e deponete le armi entro oggi. Tutti gli aggio… - RItaliaN21 : Severodonetsk, l’ultimatum di Mosca ai combattenti Azot: ” Deponete le armi”. I russi circondano l’impianto: - TV2000it : RT @TV2000it: #Ucraina | #15giugno #Severodonetsk, ultimatum di #Mosca a combattenti #Azot : arrendetevi oggi L’intelligence #Usa: fase… -

E ha aggiunto di essere impaziente che riprenda il traffico attraverso il percorso standard- Crimea via Zaporizhzhia, utilizzato nella Russia imperiale e nell'Unione Sovietica. Il percorso è ...Ore 8:01 -diai combattenti dell'impianto Azot "Gli ucraini fermino la loro insensata resistenza e depongano le armi a partire dalle 8 del mattino ora di". Lo ha dichiarato il ...La Difesa del Regno Unito: “I Russi si trovano dentro e intorno all’impianto Azot”. Filorussi: “Aperta per i civili strada Crimea-Donbass via Mariupol” ...Zelensky ha ribadito ai partner occidentali che c’è la necessità di armi moderne, quelle in possesso non sono abbastanza potenti per fermare l’artiglieria russa. ”A sud, l’obiettivo è liberare Kherson ...