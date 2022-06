Ue, Gentiloni “La recessione non è inevitabile” (Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non c'è dubbio che l'invasione russa abbia cambiato il corso dell'economia e aumentato l'incertezza, ma non penso che abbia senso formulare profezie di sventura. Anche in una fase così complicata, la recessione non è inevitabile. E il catastrofismo non è una buona medicina”. Lo afferma il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un'intervista al Corriere della Sera. A Bruxelles “prevediamo che la crescita nell'Unione europea nel 2022 sarà al 2,7 per cento e in buona parte è effetto di trascinamento dal 2021. Ma l'economia può restare in territorio positivo. Il mercato del lavoro, pur fra molte contraddizioni, è in una situazione molto positiva. Le banche sono in condizioni molto diverse da quelle di dieci anni fa. Non dico che la situazione attuale abbia risposte facili, ma mi pare sbagliato concludere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non c'è dubbio che l'invasione russa abbia cambiato il corso dell'economia e aumentato l'incertezza, ma non penso che abbia senso formulare profezie di sventura. Anche in una fase così complicata, lanon è. E il catastrofismo non è una buona medicina”. Lo afferma il commissario europeo all'Economia, Paolo, in un'intervista al Corriere della Sera. A Bruxelles “prevediamo che la crescita nell'Unione europea nel 2022 sarà al 2,7 per cento e in buona parte è effetto di trascinamento dal 2021. Ma l'economia può restare in territorio positivo. Il mercato del lavoro, pur fra molte contraddizioni, è in una situazione molto positiva. Le banche sono in condizioni molto diverse da quelle di dieci anni fa. Non dico che la situazione attuale abbia risposte facili, ma mi pare sbagliato concludere ...

