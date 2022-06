Ue, Gemma (M5S): Rafforzare Erasmus per costruire Europa del futuro (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Esattamente 35 anni fa ha preso il via uno dei sogni più audaci dell’Europa Unita, che ha permesso di far incontrare, accomunare e soprattutto unire i giovani di tutta l’Europa. Soprattutto durante l’Anno Europeo dei Giovani, celebrare i 35 anni del progetto Erasmus assume un valore ancora più prezioso. L’idea di permettere lo scambio tra studenti europei ebbe origine ancora prima nel 1969, grazie all’intuizione dell’italiana Sofia Corradi, pedagogista e consulente scientifico della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Programma in tutti questi anni è cambiato ed oggi i semi piantati 35 anni fa hanno portato a grandi traguardi che sono sotto gli occhi di tutti”. Così, in una nota, l’Europarlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara Gemma. “Oggi – sottolinea – trascorrere un ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Esattamente 35 anni fa ha preso il via uno dei sogni più audaci dell’Unita, che ha permesso di far incontrare, accomunare e soprattutto unire i giovani di tutta l’. Soprattutto durante l’Anno Europeo dei Giovani, celebrare i 35 anni del progettoassume un valore ancora più prezioso. L’idea di permettere lo scambio tra studenti europei ebbe origine ancora prima nel 1969, grazie all’intuizione dell’italiana Sofia Corradi, pedagogista e consulente scientifico della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Programma in tutti questi anni è cambiato ed oggi i semi piantati 35 anni fa hanno portato a grandi traguardi che sono sotto gli occhi di tutti”. Così, in una nota, l’rlamentare del Movimento 5 Stelle Chiara. “Oggi – sottolinea – trascorrere un ...

