Ucraina, Zelensky: “Servono armi per fermare i missili Russia” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ribadisce ai partner occidentali che l’Ucraina ha bisogno di armi moderne per fermare i missili della Russia, che i dispositivi attualmente in dotazione delle forze armate ucraine non sono in grado di abbattere. “L’Ucraina ha bisogno di moderne armi antimissilistiche. Il nostro Paese non ne ha ancora abbastanza (…) il ritardo nella loro fornitura non può essere giustificato. Lo sottolineerò costantemente quando parlerò con i nostri partner”, ha dichiarato il presidente ucraino in un messaggio rivolto alla popolazione Ucraina. A tal fine, ha annunciato importanti colloqui in settimana “non solo con i politici europei”. “La Russia ha ancora diversi tipi di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Volodymyrribadisce ai partner occidentali che l’ha bisogno dimoderne perdella, che i dispositivi attualmente in dotazione delle forze armate ucraine non sono in grado di abbattere. “L’ha bisogno di moderneantistiche. Il nostro Paese non ne ha ancora abbastanza (…) il ritardo nella loro fornitura non può essere giustificato. Lo sottolineerò costantemente quando parlerò con i nostri partner”, ha dichiarato il presidente ucraino in un messaggio rivolto alla popolazione. A tal fine, ha annunciato importanti colloqui in settimana “non solo con i politici europei”. “Laha ancora diversi tipi di ...

Pubblicità

sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Gazprom taglia del 40% forniture #gas alla #Germania via Nord Stream. Il prezzo vola a… - La7tv : #tagada L'importanza della #resistenza ucraina nelle parole e nei ricordi di #FurioColombo: 'La #Resistenza ha un s… - HuffPostItalia : L'ipocrisia degli anti-Zelensky: disarmare la resistenza ucraina per far vincere Putin - anna05081956 : RT @Gianl1974: ?L'Ucraina non bombarderà la Russia - Zelensky 'Non siamo interessati a bombardare civili. Non siamo terroristi per bombarda… - MoniShantiRani : RT @ElioLannutti: Cosa proporranno Draghi, Scholz e Macron a Zelensky. Il retroscena di Magri (Ispi): 'L'aria sta cambiando'. Devono blocca… -