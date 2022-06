Ucraina: Zelensky ha ringraziato Biden, 'sostegno senza precedenti' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Nella conversazione telefonica fra Volodymyr Zelenskyi e Joe Biden di oggi, il presidente ucraino ha ringraziato il suo omologo americano per il sostegno all'Ucraina nel contrastare l'aggressione russa e ha sottolineato "l'importanza e la tempestività" del nuovo pacchetto di aiuti da 1 miliardo di dollari varato dalla Casa Bianca. "Il supporto alla sicurezza da parte degli Stati Uniti non ha precedenti. Ci avvicina a una vittoria comune sull'aggressore russo", ha affermato l'Ufficio stampa di Zelensky, che ha preso atto del "sostanziale" sostegno finanziario e macroeconomico di Washington. Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Nella conversazione telefonica fra Volodymyri e Joedi oggi, il presidente ucraino hail suo omologo americano per ilall'nel contrastare l'aggressione russa e ha sottolineato "l'importanza e la tempestività" del nuovo pacchetto di aiuti da 1 miliardo di dollari varato dalla Casa Bianca. "Il supporto alla sicurezza da parte degli Stati Uniti non ha. Ci avvicina a una vittoria comune sull'aggressore russo", ha affermato l'Ufficio stampa di, che ha preso atto del "sostanziale"finanziario e macroeconomico di Washington.

