Ucraina | Stoltenberg | “Da alleati Nato armi pesanti e a lungo raggio”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Glidellasono “impegnati” a “continuare a fornire” all’“gli equipaggiamenti militari di cui ha bisogno per prevalere, inclusee sistemi a”. Lo dice il segretario generale dellaJens, in conferenza stampa a Bruxelles. Gli“hanno iniziato ad aumentare i sostegni” all’“settimane, mesi” prima dell’inizio dell’invasione russa, che era stata “prevista dai servizi di intelligence”. Dopo il 24 febbraio questo sostegno è stato aumentato, ma “a volte questi sforzi richiedono tempo”, ha detto ancora il segretario generale della. In futuro laavrà “più ...

Pubblicità

GiovaQuez : Stoltenberg (Nato): 'La pace è possibile. La domanda è che tipo di pace? Se l'Ucraina ritirerà le sue forze e smett… - net_session : RT @Robertonuzzoam: 'UE'- 'NATO' SONO IN CORTOCIRCUITO FRA DI LORO Mentre Macron parla di NEGOZIATI, STOP DELLE ARMI e PACE, Stoltenberg r… - Violetta_2021 : RT @DmitryEvic: Il giullare di corte viene mandato avanti dagli aguzzini. Gli alleati della Nato forniranno all'Ucraina 'armi pesanti e a l… - ClaudioAgos : RT @Yoda15271485: Ultim'ora, #Stoltenberg:'l'#Ucraina ha bisogno di #armi più pesanti'. #rainews24. Sipario. - direpuntoit : Il segretario generale della #Nato Jens #Stoltenberg: 'Migliorare il supporto di #armi all'#Ucraina'. -

Ultimatum di Mosca ai combattenti Azot: deponete le armi oggi. L'intelligence Usa: 'La guerra è arrivata a un momento cruciale'. Unicef: 277 bambini uccisi in guerra e 456 ...Il segretario dell'Alleanza atlantica: 'La situazione è critica, parleremo con ...«Gli obiettivi di Putin vanno oltre l'Ucraina. Ecco perché dobbiamo rafforzare l'Ucraina e rafforzare tutta l'alleanza». Lo ha detto Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, in conferenza ...La guerra in Ucraina entra nel suo 112° giorno. Kiev lancia un nuovo appello all'Italia e all'Occidente: "Darci più armi non significa escalation ma difendere la vita degli ucraini". L'ex presidente M ...