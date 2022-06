Ucraina | Stoltenberg | “Da alleati armi pesanti e a lungo raggio”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Glidella Nato forniranno all’e a”. Lo dice il segretario generale della Nato Jens, in conferenza stampa a Bruxelles. GliNato “hanno iniziato ad aumentare i sostegni” all’“settimane, mesi” prima dell’inizio dell’invasione russa, che era stata “prevista dai servizi di intelligence”. Dopo il 24 febbraio questo sostegno è stato aumentato, ma “a volte questi sforzi richiedono tempo”, ha detto ancora il segretario generale della Nato. In futuro la Nato avrà “più materiale preposizionato” nei Paesi del versante orientale, dato che la guerra inha “dimostrato l’importanza” di disporre di equipaggiamenti “pesante” e di depositi di ...

Così Jensin un'intervista rilasciata al canale You tube della Reuters . Il Segretario della Nato è stato finora un pervicace assertore della guerra infinita: la guerra, ha sempre ......diffusa fatica di guerra in Europa e non possono rischiare che un'ulteriore escalationli ...Sauli Niinisto alla conferenza stampa con il segretario generale della Nato Jens. " Il ...(Adnkronos) – Gli alleati della Nato forniranno all’Ucraina “armi pesanti e a lungo raggio”. Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles. Gli alleati ...L'aggiornamento dallo Stato maggiore ucraino arriva mentre i russi hanno aperto il primo corridoio umanitario dalla fabbrica Azot di Severodonetsk: Mosca ha assicurato l'uscita dei civili verso il ter ...