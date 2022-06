Ucraina: presidente Kazakistan, 'rispetteremo sanzioni imposte a Russia' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Il presidente kazako Kasim-Jomart Tokayev ha promesso che il suo paese non violerà le sanzioni internazionali imposte alla Russia a seguito dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina. In un'intervista al canale televisivo russo Rossiya 24, Tokayev ha affermato che il suo Paese ha continuerà a lavorare "intensamente" con le autorità russe, ma ha aggiunto che "le sanzioni sono sanzioni". "Non possiamo violarle, soprattutto perché siamo avvertiti di possibili cosiddette sanzioni secondarie contro la nostra economia da parte dell'Occidente se lo dovessimo fare. Ma sottolineo che continueremo a lavorare con il governo russo, intensamente, senza violare le sanzioni", ha detto Tokayev, aggiungendo che il suo Paese ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Ilkazako Kasim-Jomart Tokayev ha promesso che il suo paese non violerà leinternazionaliallaa seguito dell'invasione su vasta scala dell'. In un'intervista al canale televisivo russo Rossiya 24, Tokayev ha affermato che il suo Paese ha continuerà a lavorare "intensamente" con le autorità russe, ma ha aggiunto che "lesono". "Non possiamo violarle, soprattutto perché siamo avvertiti di possibili cosiddettesecondarie contro la nostra economia da parte dell'Occidente se lo dovessimo fare. Ma sottolineo che continueremo a lavorare con il governo russo, intensamente, senza violare le", ha detto Tokayev, aggiungendo che il suo Paese ...

