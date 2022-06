Ucraina, Papa: non dimentichiamo il popolo martoriato ucraino (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Per favore non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra, non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana". Così Papa Francesco all'udienza generale. "Che il nostro ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) "Per favore nonildell'in guerra, non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana". CosìFrancesco all'udienza generale. "Che il nostro ...

antoniospadaro : Quello che sta succedendo ora in #Ucraina noi lo vediamo così perché è più vicino a noi e tocca di più la nostra se… - NicolaPorro : ?? La rivelazione, incredibile, del #Papa sulla #Nato e sul suo 'ruolo' nella guerra in Ucraina ???? - Avvenire_Nei : #Ucraina #PapaFrancesco : non si può ridurre la guerra a una distinzione tra buoni e cattivi… - il_gio : RT @Iostoconlanato: La Russia (che non è nella Nato) ha attaccato l'Ucraina (che non è nella Nato), perché c'era una guerra civile in Donba… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ucraina. Mons. Gallagher “corregge” il Papa e prevede altri sfracelli -