Ucraina | ministero Esteri russo | ' condanne a morte britannici esempio per altri mercenari'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - La Russia afferma che le condanne a morte inflitte ai due britannici e al cittadino marocchino che sono stati catturati mentre combattevano in Ucraina costituiranno un "chiaro esempio per i soldati di ventura che combattono per l'Ucraina". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Aiden Aslin e Shaun Pinner sono stati catturati mentre combattevano con l'esercito ucraino e processati come mercenari da un tribunale per procura russo nella cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk, insieme al cittadino marocchino Saaudun Brahim. Il governo del Regno Unito e il principale procuratore dell'Ucraina hanno affermato che le ...

