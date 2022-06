Ucraina, Kiev: “Sventato attacco terroristico contro leadership” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Le autorità dell’Ucraina hanno dichiarato di essere riuscite a sventare un attacco terroristico contro la leadership del paese. “Grazie alle informazioni che riceviamo dalle nostre fonti operative siamo riusciti a prevenire un attacco contro la leadership del nostro paese”, ha affermato il vice ministro ucraino dell’Interno, Yevhen Yenin, citato da Interfax Ukraine e rilanciato dalla Bbc. Yenin ha detto di non poter fornire per ora altri dettagli. “Potremo darne molti di più dopo la vittoria” contro la Russia, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Le autorità dell’hanno dichiarato di essere riuscite a sventare unladel paese. “Grazie alle informazioni che riceviamo dalle nostre fonti operative siamo riusciti a prevenire unladel nostro paese”, ha affermato il vice ministro ucraino dell’Interno, Yevhen Yenin, citato da Interfax Ukraine e rilanciato dalla Bbc. Yenin ha detto di non poter fornire per ora altri dettagli. “Potremo darne molti di più dopo la vittoria”la Russia, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

