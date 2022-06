(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – “Per il momento non abbiamo suluna discussione su ulteriori misure” contro lariguardanti le importazioni di “gas”. Lo ha assicurato il commissario europeo all’Economia Paolo, in collegamento con un convegno organizzato da Politico.eu a Bruxelles. Dunque la riduzione dei flussi di gas russo verso l’Italia, registrata oggi da Eni, non è collegata a nessuna ipotesi di stretta europea nel settore dell’energia.ha quindi parlato anche della situazione economica dell’Eurozona sottolineando che non è “predestinata” a finire in recessione tecnica. Al contrario, è ancora possibile mantenere un livello “basso”, ma positivo, di crescita. “La parola chiave – afferma – è incertezza, cosa che non è nuova, perché veniamo da due anni e mezzo di incertezza molto elevata. Abbiamo ...

Ucraina, Gentiloni: "Non sul tavolo sanzioni su gas Russia" (Adnkronos) – "Per il momento non abbiamo sul tavolo una discussione su ulteriori misure" contro la Russia riguardanti le importazioni di "gas". Lo ha assicurato il commissario europeo all'Economia Pa