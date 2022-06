Ucraina: Gazprom taglia il gas all’Italia, ne arriverà altro da Egitto e Israele (Di mercoledì 15 giugno 2022) La guerra in Ucraina è ormai a quasi 4 mesi di distruzioni. Kiev lancia un nuovo appello: “Dateci più armi.” Gazprom taglia il gas russo all’Eni. La Ue, però, sigla un patto con Egitto e Israele. Prima telefonata Xi-Putin dal 25 febbraio. La Cina: “Agire per fermare la guerra”. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo russo, Vladimir Putin. Lo riferisce il network statale cinese Cctv. Si tratta della prima telefonata tra i due leader dal 25 febbraio, il giorno dopo lo scoppio della guerra. Il colloquio è avvenuto il 15 giugno, giorno del 69° compleanno di Xi. “Tutte le parti dovrebbero spingere per una soluzione adeguata della crisi in Ucraina in modo responsabile” ha detto il capo del paese più popolato del mondo. Foto Ansa/Epa Pavlo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 giugno 2022) La guerra inè ormai a quasi 4 mesi di distruzioni. Kiev lancia un nuovo appello: “Dateci più armi.”il gas russo all’Eni. La Ue, però, sigla un patto con. Prima telefonata Xi-Putin dal 25 febbraio. La Cina: “Agire per fermare la guerra”. Il presidente cinese, Xi Jinping, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo russo, Vladimir Putin. Lo riferisce il network statale cinese Cctv. Si tratta della prima telefonata tra i due leader dal 25 febbraio, il giorno dopo lo scoppio della guerra. Il colloquio è avvenuto il 15 giugno, giorno del 69° compleanno di Xi. “Tutte le parti dovrebbero spingere per una soluzione adeguata della crisi inin modo responsabile” ha detto il capo del paese più popolato del mondo. Foto Ansa/Epa Pavlo ...

