Ucraina, “due ex soldati Usa catturati da forze Russia” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Due ex soldati americani, volontari nell’esercito ucraino, sono stati catturati da forze russe durante una battaglia a est di Kharkiv la settimana scorsa. Lo scrive oggi il quotidiano britannico The Telegraph, che cita dei loro compagni. I due vengono identificati come Alexander Drueke, 39 anni, e Andy Huynh, 27. Se confermata, si tratterebbe della prima cattura di soldati di nazionalità americana in Ucraina da parte della Russia, in quello che potrebbe diventare un caso diplomatico con richieste di importanti concessioni agli americani in cambio della loro liberazione. Secondo la testimonianza di un anonimo compagno dei due americani, Drueke e Huynh sono stati catturati giovedì scorso dopo che la loro unità di dieci uomini si è trovata circondata da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Due examericani, volontari nell’esercito ucraino, sono statidarusse durante una battaglia a est di Kharkiv la settimana scorsa. Lo scrive oggi il quotidiano britannico The Telegraph, che cita dei loro compagni. I due vengono identificati come Alexander Drueke, 39 anni, e Andy Huynh, 27. Se confermata, si tratterebbe della prima cattura didi nazionalità americana inda parte della, in quello che potrebbe diventare un caso diplomatico con richieste di importanti concessioni agli americani in cambio della loro liberazione. Secondo la testimonianza di un anonimo compagno dei due americani, Drueke e Huynh sono statigiovedì scorso dopo che la loro unità di dieci uomini si è trovata circondata da ...

