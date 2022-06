Ucraina: Draghi, Macron e Scholz domani a Kiev, storica visita dei tre leader europei (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una missione destinata a entrare nei libri storia. Per la prima volta nella ormai lunga vita dell'Unione, i tre leader dei principali paesi europei, Italia, Francia e Germania, si presenteranno domani ... Leggi su globalist (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una missione destinata a entrare nei libri storia. Per la prima volta nella ormai lunga vita dell'Unione, i tredei principali paesi, Italia, Francia e Germania, si presenteranno...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Incontro con Bennett, Draghi: l’Italia sostiene e continuerà a sostenere in maniera convinta l’#Ucraina, il suo des… - TgLa7 : Presidente cinese Xi ha sentito Putin e per la prima volta lo ha invitato a trovare una soluzione responsabile per… - fattoquotidiano : La strategia del governo Draghi è fallita sul campo. Draghi aveva assicurato che l’invio delle armi avrebbe permess… - ivan62terribile : RT @dacicus22: L'UE e NATO hanno fornito agli ucraini armamento sofisticato che adesso stano utilizzando per ammazzare i civili nel Donbass… - bundolo48 : RT @Radio1Rai: #Ucraina Attesi domani a Kiev Draghi, Macron e Scholz. Sul campo, fallito il corridoio umanitario annunciato da Mosca per fa… -