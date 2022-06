Ucraina | distrutti 380 siti del patrimonio culturale | l' allarme degli esperti

(Di mercoledì 15 giugno 2022) In, anche ilè in grave pericolo, dopo oltre 4 mesi dall'inizio della guerra contro la Russia. Dall'inizio del conflitto, il 24 febbraio, gli attacchi russi hanno ...

Pubblicità

RaiNews : Le truppe ucraine continuano a resistere a Severodonetsk, dove anche l'ultimo ponte è stato distrutto nel conflitto… - Marilenapas : RT @RaiNews: Le truppe ucraine continuano a resistere a Severodonetsk, dove anche l'ultimo ponte è stato distrutto nel conflitto. Si tratta… - infoitestero : Guerra in Ucraina, distrutti 3 ponti Severodonetsk assediata ma resiste. I russi lentamente verso Kharkiv - ge_somma : RT @guffanti_marco: Santoro, Orsini, Dicesare e Borgonovo vanno fatti sfilare a passo lento davanti a palazzi distrutti, fosse comuni e cad… - matildesjt : RT @guffanti_marco: Santoro, Orsini, Dicesare e Borgonovo vanno fatti sfilare a passo lento davanti a palazzi distrutti, fosse comuni e cad… -

In, anche il patrimonio culturale è in grave pericolo, dopo oltre 4 mesi dall'inizio della guerra contro la Russia. Dall'inizio del conflitto, il 24 febbraio, gli attacchi russi hanno danneggiato ......di Putin per colmare i vuoti nei battaglioni in16 maggio - L'informazione social sulla guerra in: gli account non ufficiali che tengono il conto di ponti saltati, mezzie ...Zelensky continua a invocare altri armamenti, numeri impossibili da soddisfare. Francia, Italia, Germania si chiedono fino a quando sarà utile farlo: se insorgono ostacoli e l’Orso avanza, diventa più ...Secondo il viceministro della Cultura e dell'Informazione, Anastasia Bondar, le forze russe attaccano infatti anche i monumenti architettonici, archeologici, religiosi e di altro tipo in tutto il Paes ...