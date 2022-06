Ucraina: Consiglio Sicurezza russo, 'interessati ad accordi politici e diplomatici quanto prima' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Il segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa Mykola Patrushev ha dichiarato che "la leadership russa è interessata a raggiungere quanto prima accordi politici e diplomatici con l'Ucraina, che consentirebbero la cessazione delle ostilità". Lo scrive l'agenzia di stampa statale russa 'Tass' con riferimento al discorso di Patrushev a una riunione di alti rappresentanti dei paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Tuttavia, secondo Patrushev, "i colloqui tra Mosca e Kiev sono attualmente congelati dalla parte Ucraina, a causa dell'insistenza dei rappresentanti di Stati Uniti e Gran Bretagna". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Il segretario deldidella Federazione Russa Mykola Patrushev ha dichiarato che "la leadership russa è interessata a raggiungerecon l', che consentirebbero la cessazione delle ostilità". Lo scrive l'agenzia di stampa statale russa 'Tass' con riferimento al discorso di Patrushev a una riunione di alti rappresentanti dei paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Tuttavia, secondo Patrushev, "i colloqui tra Mosca e Kiev sono attualmente congelati dalla parte, a causa dell'insistenza dei rappresentanti di Stati Uniti e Gran Bretagna".

