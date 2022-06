Ucraina: capo Stato maggiore Usa, 'controllo russo Donbass non è inevitabile' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Il capo di Stato maggiore degli Usa, il generale Mark Milley ha affermato che, nonostante le forze russe superino in numero quelle ucraine nella regione del Donbass, il consolidamento del controllo nell'Ucraina orientale "non è un affare fatto. Nulla è inevitabile in guerra. La guerra prende molte, molte svolte. Quindi non direi che è inevitabile", ha detto Milley, prima di ammettere che "i numeri favoriscono chiaramente i russi". Milley ha aggiunto che la città Ucraina di Severodonetsk "è probabilmente presa per circa tre quarti dalle forze russe", ma "gli ucraini stanno combattendo strada per strada, casa per casa". Milley ha inoltre definito l'attuale fase della guerra come una "battaglia di logoramento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Ildidegli Usa, il generale Mark Milley ha affermato che, nonostante le forze russe superino in numero quelle ucraine nella regione del, il consolidamento delnell'orientale "non è un affare fatto. Nulla èin guerra. La guerra prende molte, molte svolte. Quindi non direi che è", ha detto Milley, prima di ammettere che "i numeri favoriscono chiaramente i russi". Milley ha aggiunto che la cittàdi Severodonetsk "è probabilmente presa per circa tre quarti dalle forze russe", ma "gli ucraini stanno combattendo strada per strada, casa per casa". Milley ha inoltre definito l'attuale fase della guerra come una "battaglia di logoramento ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? La rivelazione, incredibile, del #Papa sulla #Nato e sul suo 'ruolo' nella guerra in Ucraina ???? - Tg3web : È fuggito il rabbino capo di Mosca, lontano dalla Russia che gli chiedeva di appoggiare pubblicamente l'invasione i… - LiaQuartapelle : La storia della denazificazione perde altra credibilità. Il rabbino capo di Mosca ha lasciato la Russia perché si è… - TV7Benevento : Ucraina: capo stato maggiore Usa, 'non diamo armi necessarie? Nessuna è pallottola d'argento' -… - TampelliniTosca : RT @GiancarloDeRisi: Bergoglio rivela: 'Un capo di Stato mi disse che la Nato avrebbe contribuito a scatenare la guerra in Ucraina'. Sarà s… -