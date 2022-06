"Tutto il male possibile", "Sembra Kirill": Letta-Floris, il peggio dell'odio contro Giorgia Meloni | Video (Di mercoledì 15 giugno 2022) Giorgia Meloni di fatto vince alle amministrative? Ed ecco che la sinistra parte in quarta, massacrando Giorgia e FdI, tra accuse di fascismo, insulti, accuse gratuite e uno smaccato complesso di superiorità (o inferiorità?). E una perfetta sintesi di questa premessa la si è vista a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, la puntata è quella di ieri sera, martedì 15 giugno. "Una donna vincente è la Meloni", ricorda Floris ad Enrico Letta, ospite in studio. E il segretario del Pd: "Ma non condivido le sue idee". "Lo sa che però sulla Nato la pensate uguale?", ribatte Floris. E Letta per il momento elude la domanda: "No, mi ascolti. Se lei prende l'elenco dei sindaci eletti domenica sono tutti uomini. Vuol dire ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022)di fatto vince alle amministrative? Ed ecco che la sinistra parte in quarta, massacrandoe FdI, tra accuse di fascismo, insulti, accuse gratuite e uno smaccato complesso di superiorità (o inferiorità?). E una perfetta sintesi di questa premessa la si è vista a DiMartedì, il programma condotto da Giovannisu La7, la puntata è quella di ieri sera, martedì 15 giugno. "Una donna vincente è la", ricordaad Enrico, ospite in studio. E il segretario del Pd: "Ma non condivido le sue idee". "Lo sa che però sulla Nato la pensate uguale?", ribatte. Eper il momento elude la domanda: "No, mi ascolti. Se lei prende l'elenco dei sindaci eletti domenica sono tutti uomini. Vuol dire ...

