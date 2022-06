Tutte le svolte della politica dopo la scossa delle amministrative. Il punto di D’Anna (Di mercoledì 15 giugno 2022) È un remixing, un rimescolamento di scenari e prospettive, appena iniziato, ma che evidenzia notevoli spunti psicologici quello del the day after delle amministrative e del naufragio dei referendum per forze politiche. Spiccano le reazioni dei leader: Matteo Salvini in affanno che gesticola posticipando alle politiche, con un salto logico nel vuoto come un trapezista senza rete, la scelta della leadership del centrodestra appena sbattutagli in faccia dagli elettori; Giuseppe Conte che intreccia termini aulici e concetti terra terra per dire che per i 5 Stelle il “risultato non è soddisfacente…” come se fosse stato chiamato a far parte della commissione esaminatrice degli elettori; Silvio Berlusconi che autocelebra la resurrezione politica; Carlo Calenda che scommette sul futuro di un’alleanza ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 giugno 2022) È un remixing, un rimescolamento di scenari e prospettive, appena iniziato, ma che evidenzia notevoli spunti psicologici quello del the day aftere del naufragio dei referendum per forze politiche. Spiccano le reazioni dei leader: Matteo Salvini in affanno che gesticola posticipando alle politiche, con un salto logico nel vuoto come un trapezista senza rete, la sceltaleadership del centrodestra appena sbattutagli in faccia dagli elettori; Giuseppe Conte che intreccia termini aulici e concetti terra terra per dire che per i 5 Stelle il “risultato non è soddisfacente…” come se fosse stato chiamato a far partecommissione esaminatrice degli elettori; Silvio Berlusconi che autocelebra la resurrezione; Carlo Calenda che scommette sul futuro di un’alleanza ...

Pubblicità

123trabajo : Ofertas Trabajo Geometra Di Cantiere en Lugo: Archimede spa - Filiale di Bolzano seleziona per azienda di Prato Isa… - startup_italia : Accesso alle cure: tutti e tutte ne hanno diritto. In un appuntamento live abbiamo incontrato @emergency_ong per ap… - RolenzoOtsa : @Perplexity_is @Quisisana16 @enmorlicchio Il problema comunque non è lo stipendio minimo. Ha ragione la sindacalist… - lata_pino : @EnricoLetta Finalmente si vede l'Europa. L'unione ha partorito un'altra importante conquista per la pace, la ricch… - nanettauser : no raga mi hanno avvisata adesso che devo fare entro questa sera il diario di bordo con tutte le attività svolte pe… -