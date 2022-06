Tuffi | baci e champagne | le vacanze d’amore di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Ormai è una coppia a tutti gli effetti.non si nascondono più. Il settimanale “Nuovo” li ha pizzicati a largo della Sardegna in barca, felici e innamorati. La conduttrice ha ritrovato il sorriso grazie al bellissimo chirurgo ortopedico, ex concorrente del Grande Fratello. Come racconta il settimanale, l’intesa traè palpabile. Lui non la lascia un secondo e lei si fa coccolare a bordo di uno yacht frain mare, aperitivi a base di bollicine e tartare di tonno fresco e romantici tramonti. Immagini che tolgono ogni dubbio e che li consacrano definitivamente come “coppia dell’estate”. La conduttrice di “Striscia la notizia”, dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, ha definitivamente voltato pagina ...