TS – Allegri-Campos? Solo amici Max ancorato alla Juventus | al Psg può andare Galtier

(Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-14 22:06:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: TORINO –. E’ il titolo dell’incontro andato in onda a Montecarlo, davanti a un famoso hotel. Con tanto di foto pubblica. Da qui, mille illazioni, perché Luisè il nuovo ds del Psg che, come è noto, cerca il sostituto di Pauricio Pochettino sulla panchina dei campioni di Francia. Ma nessuna trattativa, fra i due (come potete leggere su Tuttosport in edicola, con tutti i risvolti della vicenda). «Sono semplicemente buonie nel Principato si vedono spesso», raccontano fonti vicino all’allenatore e la società. Peraltro, negli alberghi del calciomercato,incontra spesso anche Cherubini, come capitato di recente. Ricapitolando: ...

