Trump accusa ancora Biden: “Elezioni falsate e rubate” (Di mercoledì 15 giugno 2022) «La commissione ha creato la narrazione del 6 gennaio per distogliere l'attenzione dalla verità molto più grande e molto più importante delle Elezioni del 2020 che sono state falsate e rubate». Lo scrive Donald Trump in una dichiarazione di dodici pagine destinata alla commissione della Camera che indaga sui fatti che portarono all'assalto del Campidoglio, il 6 gennaio 2021. «Hanno gonfiato i numeri dei votanti - aggiunge l'ex presidente statunitense - commesso abusi nel conteggio dei voti per posta, rimosso fisicamente i Repubblicani dal conteggio delle schede, corrotto gli scrutatori con donazioni, fermato il conteggio nella notte elettorale, dato ai Democratici tre giorni in più per gonfiare le urne e hanno preteso che il popolo americano credesse che fosse legittimo». «La verità - continua ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) «La commissione ha creato la narrazione del 6 gennaio per distogliere l'attenzione dalla verità molto più grande e molto più importante delledel 2020 che sono state». Lo scrive Donaldin una dichiarazione di dodici pagine destinata alla commissione della Camera che indaga sui fatti che portarono all'assalto del Campidoglio, il 6 gennaio 2021. «Hanno gonfiato i numeri dei votanti - aggiunge l'ex presidente statunitense - commesso abusi nel conteggio dei voti per posta, rimosso fisicamente i Repubblicani dal conteggio delle schede, corrotto gli scrutatori con donazioni, fermato il conteggio nella notte elettorale, dato ai Democratici tre giorni in più per gonfiare le urne e hanno preteso che il popolo americano credesse che fosse legittimo». «La verità - continua ...

