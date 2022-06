Pubblicità

lqxiepedia : dianna no tribeca film festival e a taylor no tribeca film festival ???????? - DRACULIPS : RT @GracieAbramsBRA: — Gracie Abrams, Sadie Sink e Cazzie David noite passada durante o Tribeca Film Festival. - youviralart : youviralart ha pubblicato un aggiornamento nel gruppo Tribeca Film Festival - youviralart : youviralart ha pubblicato un aggiornamento nel gruppo Tribeca Film Festival - youviralart : youviralart ha pubblicato un aggiornamento nel gruppo Tribeca Film Festival -

Vanity Fair Italia

Così via Variety Taylor Swift ha svelato l'intenzione di voler esordire alla regia, dopo aver diretto il corto All Too Well: The Short, presentato alFestival. Negli anni Taylor ha ...Vigilia di compleanno al festival diper la prima nordamericana di "The Land of Dreams", ildi Shirin Neshat e Shoja Azari in cui recita accanto a Sheila Vand e Matt Dillon. Isabella Rossellini, che sabato 18 giugno compie ... Tribeca Film Festival 2022, Katie Holmes e Bobby Wooten III con un look estivo di coppia che non ti aspetti All Tribeca Film Festival per presentare il suo ultimo film Penelope Cruz è andata sull'elegante sicuro con un monospalla di Chanel.Penelope Cruz ha partecipato a Tribeca Film Festival per presentare il suo nuovo film intitolato Official Competition. Sul red carpet ha dimostrato di essere una vera e propria regina di stile: ha ...