Pubblicità

totofaz : RT @Den23Denis: Non essendo tra i convocati della Germania ???? il buon #Gosens si spara la sua prima gara di Triathlon La fascia sinistra d… - Den23Denis : Non essendo tra i convocati della Germania ???? il buon #Gosens si spara la sua prima gara di Triathlon La fascia si… -

OA Sport

... campione delnel cui palmares, per quello che riguarda le Olimpiadi, c'è l'oro a Tokyo ... Di seguito l'elenco deiper l'Italia: UOMINI Squadra A Erik Canovi (Pol. Albosaggia), ...... campione delnel cui palmares, per quello che riguarda le Olimpiadi, c'è l'oro a Tokyo ... Di seguito l'elenco deiper l'Italia: UOMINI Squadra A Erik Canovi (Pol. Albosaggia), ... Triathlon, i convocati dell'Italia per la World Cup di Huatulco: tre azzurri in Messico Archiviato il fine settimana di Leeds, e prima delle gare di Montreal, che assegneranno i titoli mondiali sulla distanza supersprint con il format Eliminator e nella staffetta mista, le World Series d ...Gli atleti Andrea Sanguinetti e Manuel Lama del Cesena Triathlon, in vista delle rispettive partenze a Targu Mures (Romania) e a Madrid (Spagna) sono stati ...