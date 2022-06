Tragedia sulla A2, Oliveto Citra a lutto per il poliziotto trovato senza vita (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiOliveto Citra (Sa) – È una città sotto shock e a lutto, quella di Oliveto Citra, che oggi si è stretta intorno alla Polizia di Stato e alla famiglia di Giacomo Calzaretta, il giovane assistente capo della Polizia di Stato, di 43 anni, del posto, in servizio presso la Squadra Mobile di Salerno, che stamattina si è tolto la vita in autostrada. Era poco prima di mezzogiorno di stamattina quando, il giovane agente della Polizia di Stato, alla guida della sua autovettura, giunto a ridosso della piazzola di sosta dell’Autostrada A2 del Mediterraneo poco dopo lo svincolo di Eboli, in direzione Salerno, ha parcheggiato la macchina nell’area di sosta, ha impugnato la pistola di ordinanza e si è tolto la vita esplodendosi un colpo mortale al torace. Il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – È una città sotto shock e a, quella di, che oggi si è stretta intorno alla Polizia di Stato e alla famiglia di Giacomo Calzaretta, il giovane assistente capo della Polizia di Stato, di 43 anni, del posto, in servizio presso la Squadra Mobile di Salerno, che stamattina si è tolto lain autostrada. Era poco prima di mezzogiorno di stamattina quando, il giovane agente della Polizia di Stato, alla guida della sua autovettura, giunto a ridosso della piazzola di sosta dell’Autostrada A2 del Mediterraneo poco dopo lo svincolo di Eboli, in direzione Salerno, ha parcheggiato la macchina nell’area di sosta, ha impugnato la pistola di ordinanza e si è tolto laesplodendosi un colpo mortale al torace. Il ...

Pubblicità

leone52641 : RT @MFerraglioni: Il mio intervento di oggi a Mattina con Noi, ospite di Tommaso Franchi e Manuela Poidomani, sulla vicenda della piccola E… - MFerraglioni : Il mio intervento di oggi a Mattina con Noi, ospite di Tommaso Franchi e Manuela Poidomani, sulla vicenda della pic… - MJmkeynes : @TartagliaNick @claudiafusani @raffaellapaita @meb @minGiustizia Non ho la soluzione, semplicemente prendo atto di… - 2PacotoriousRic : E, ora che è accaduta questa tragedia, non vorrei trovarmi nei panni di chi l’ha indotta a suicidarsi. Non è un bel… - People1917 : Mi rassicurate che quei bad boys del @foglio contro il politically correct hanno fatto un articolo sagace sulla tra… -